Nigdy nie zgadniesz, co masz w łazience, a czyści toaletę jak żaden detergent! Koniec z brudem i zarazkami

Okazuje się, że kosmetyk, który większość z nas ma w łazience, może zrewolucjonizować czyszczenie toalety. Chodzi o zwykłą piankę do golenia. Jej składniki doskonale radzą sobie z brudem, osadami i, co najważniejsze, z zarazkami, które gromadzą się na szczotce toaletowej. To prosty i zaskakująco skuteczny sposób na higieniczną czystość.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zastosowanie. Wystarczy, że obficie pokryjesz szczotkę toaletową pianką do golenia, a następnie rozprowadzisz ją, szorując wnętrze muszli. Ważne jest, aby cała główka szczotki była dokładnie pokryta pianą. Gdy to zrobisz, musisz dać jej czas na działanie.

Jak prawidłowo suszyć szczotkę toaletową? Prosty trik

Zanim jednak pianka zacznie działać na szczotce, warto poznać sprytny patent, który powinien stać się Twoim nawykiem po każdym użyciu. Zamiast wkładać mokrą szczotkę od razu do pojemnika, zaklinuj ją pod deską sedesową, tak aby swobodnie wisiała nad muszlą. Dzięki temu cały nadmiar wody spłynie, a Ty unikniesz zbierania się brudnej wody w pojemniku i namnażania się w nim bakterii.

Nie zapominaj o pojemniku - to siedlisko bakterii

Sama szczotka to jedno, ale prawdziwym siedliskiem zarazków jest często jej pojemnik. Na szczęście i tutaj z pomocą przychodzi pianka do golenia oraz gorąca woda. Regularne czyszczenie go w ten sposób zapewni pełną higienę w toalecie.

Wciśnij odrobinę pianki do golenia do pustego pojemnika. Zalej go gorącą wodą, aż będzie napełniony po brzegi. Pozostaw roztwór na około 10-15 minut, aby mógł zadziałać i rozpuścić brud. Użyj starej szczoteczki do zębów, aby dokładnie wyszorować wnętrze. Ciepło i składniki pianki sprawią, że zarazki zostaną zneutralizowane. Wylej wodę i kilkukrotnie dokładnie wypłucz pojemnik czystą wodą.

Podwójna korzyść: czysta szczotka i lśniąca toaleta

Gdy minie około 20 minut od nałożenia pianki na szczotkę toaletową, czas na finał. Chwyć za szczotkę i raz jeszcze dokładnie wyszoruj nią całą muszlę klozetową. Zaskoczy Cię, jak łatwo pianka usuwa wszelkie zanieczyszczenia i osady.

Efekt jest podwójny. Dzięki temu prostemu zabiegowi czysta staje się nie tylko szczotka, ale również cała muszla klozetowa. Regularne powtarzanie tej czynności sprawi, że Twoja toaleta będzie lśnić czystością, a szczotka pozostanie wolna od niebezpiecznych zarazków i bakterii.

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